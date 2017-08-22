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İLKSAN'dan öğretmenlere 'emeklilikte aylık ek ödeme' çalışması

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, sandığa üye 255 binin üzerindeki öğretmen ve eğitim çalışanına yönelik emeklilikte aylık ek ödeme için çalışma başlattıklarını bildirdi.

İLKSAN'dan öğretmenlere 'emeklilikte aylık ek ödeme' çalışması

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, sandığa üye 255 binin üzerindeki öğretmen ve eğitim çalışanına yönelik emeklilikte aylık ek ödeme için çalışma başlattıklarını bildirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:25
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İLKSAN'dan öğretmenlere 'emeklilikte aylık ek ödeme' çalışması

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sürekli emeklilik aylığı ödenmesi"ne yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlkokul öğretmenlerinin mesleğe başlar başlamaz kanun gereği İLKSAN üyeliği hakkı elde ettiğini dile getiren Yılmaz, mevcut 255 bin 500 üyenin sürekli emeklilik aylığı imkanından yararlanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Yılmaz, "Öğretmenlerimizin emeklilik dönemlerini daha mutlu ve daha huzurlu geçirmeleri için bir dizi çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri de kurumumuza üye öğretmenlerimizin, emeklilik aylıklarına ek olarak her ay ödeme yapmak yönünde. Üyelerimizin çalışırken yaptıkları tasarrufların, emekliliklerinde ekonomik kaygı gütmeden yaşamalarına katkı sağlamasını istiyoruz. " dedi.

"Üyelerimize iki teklif sunacağız"

Statü olarak en az 10 yıl aidat birikimi yapmak suretiyle emekli olan üyelerine "emekli ikramiye ödemesi" yaptıklarını anlatan Yılmaz, yeni çalışma konusunda şunları kaydetti:

"Birikmişleri olan üyelerimize, iki teklif sunacağız. Birikmişlerini almayı ya da birikmişleri yerine aylık ödeme isteyip istemediklerini soracağız. Öğretmenimizin yatırımını kurumsal olarak değerlendireceğiz ve isteyen üyelerimize aylık ödeme yapacağız. İkramiye içeride kalmak şartıyla ikramiyeden elde edilen geliri aylık olarak emekli üyelerimize ödeme imkanına kavuşacağız. Bu şekilde emekli öğretmenlerimizin maaşına aylık 300 lira veya daha fazla bir miktar yansıtılmış olacak."

Yılmaz, emeklilik ek aylığının üyenin vefatına kadar devamlılık içereceğini bildirdi.

Sürekli emeklilik aylığı ödemesi yönündeki tekliflerine ilişkin kararın, genel kurulda kabulünün ardından ana statü değişikliği yapacaklarını belirten Yılmaz, "Bu çalışmanın altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönem genel kuruldan bu karar geçtikten sonra uygulamayı başlatmayı düşünüyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İLKSANSürekli Emeklilik AylığıEmeklilik
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