Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99292
ALTIN
141.309
DOLAR
3.5292
STERLIN
4.4687
EURO
3.9317
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor

İlkokul birinci sınıfta 'bitişik el yazısı' tercihe bırakıldı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, bir iki haftaya kadar öğretmenlerden ilk okuma yazma eğitimine ilişkin tercihlerini alacaklarını belirtti.

İlkokul birinci sınıfta 'bitişik el yazısı' tercihe bırakıldı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, bir iki haftaya kadar öğretmenlerden ilk okuma yazma eğitimine ilişkin tercihlerini alacaklarını belirtti.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:46
21 Okunma
İlkokul birinci sınıfta 'bitişik el yazısı' tercihe bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEBTalim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet üzerinden yapılan yayınında, öğretmenleri yeni müfredat çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. 

Yeni program değerlendirme çalışmalarını Milli Eğitim Kalite Belgesi'nde ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde öngörülen beceri ve yetkinlikleri öğrencilere aktarmak amacıyla yaptıklarını belirten Durmuş, müfredatta sadeleştirme yaparak tam öğrenmeyi hedeflediklerini anlattı. Alpaslan Durmuş, programlarda ayrıca temel değer, bilgi, beceri, yetkinlik, yeterlilik, tutum ve davranışları aktarmak için çabaladıklarını belirtti.

Durmuş, daha önce ilk okuma yazma derslerine sadece "bitişik eğik el yazısı" ile başladıklarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrenciler artık dik temel yazıyla da eğitim görebilir olacaklar. Yakın bir zamanda, bir iki haftaya kadar okullarımızdan öğretmenlerimizin tercihlerini talep edeceğiz. Buna göre, eğer öğretmenimiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimini vermek istiyorsa ilgili malzemelerini göndereceğiz. Veya öğretmenimiz bitişik el yazısı ile okuma yazmayı öğretmeyi talep ediyorsa, o meslektaşımıza da bitişik eğik el yazı malzemelerini göndermiş olacağız. Yani burada yazıda bir demokratikleşme yapıyoruz, meslektaşımıza bir seçim hakkı getiriyoruz. Bu aynı zamanda, öğrencilerimizin de kendi günlük hayatlarındaki bir sadeleşmeyi getirecektir. Öğrencilerin hem kendilerine daha yakın buldukları hem de öğretmenin kendisine daha yakın bulduğu bir yazı stilini benimsemiş olacaklar."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı
Üniversite adaylarına 'eğitim bilgisi seçme işlemi' uyarısı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Prof. Dr. Şerif Mardin TÜBA Şeref Üyesi seçildi
Prof. Dr. Şerif Mardin TÜBA Şeref Üyesi seçildi
MEB'den özel kurslara 'müfredat' uyarısı
MEB'den özel kurslara 'müfredat' uyarısı
LYS maratonu sona eriyor
LYS maratonu sona eriyor
LYS-5 yabancı dil sınavı başladı
LYS-5 yabancı dil sınavı başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ