İlkokul birinci sınıfta 'bitişik el yazısı' tercihe bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet üzerinden yapılan yayınında, öğretmenleri yeni müfredat çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Yeni program değerlendirme çalışmalarını Milli Eğitim Kalite Belgesi'nde ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde öngörülen beceri ve yetkinlikleri öğrencilere aktarmak amacıyla yaptıklarını belirten Durmuş, müfredatta sadeleştirme yaparak tam öğrenmeyi hedeflediklerini anlattı. Alpaslan Durmuş, programlarda ayrıca temel değer, bilgi, beceri, yetkinlik, yeterlilik, tutum ve davranışları aktarmak için çabaladıklarını belirtti.

Durmuş, daha önce ilk okuma yazma derslerine sadece "bitişik eğik el yazısı" ile başladıklarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrenciler artık dik temel yazıyla da eğitim görebilir olacaklar. Yakın bir zamanda, bir iki haftaya kadar okullarımızdan öğretmenlerimizin tercihlerini talep edeceğiz. Buna göre, eğer öğretmenimiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimini vermek istiyorsa ilgili malzemelerini göndereceğiz. Veya öğretmenimiz bitişik el yazısı ile okuma yazmayı öğretmeyi talep ediyorsa, o meslektaşımıza da bitişik eğik el yazı malzemelerini göndermiş olacağız. Yani burada yazıda bir demokratikleşme yapıyoruz, meslektaşımıza bir seçim hakkı getiriyoruz. Bu aynı zamanda, öğrencilerimizin de kendi günlük hayatlarındaki bir sadeleşmeyi getirecektir. Öğrencilerin hem kendilerine daha yakın buldukları hem de öğretmenin kendisine daha yakın bulduğu bir yazı stilini benimsemiş olacaklar."