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'İkinci üniversite'ye kayıt için son 2 gün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programı için kayıt işlemleri 21 Eylül'de sona erecek. Bugüne kadar 165 bin 985 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

'İkinci üniversite'ye kayıt için son 2 gün

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programı için kayıt işlemleri 21 Eylül'de sona erecek. Bugüne kadar 165 bin 985 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 18:38
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'İkinci üniversite'ye kayıt için son 2 gün


ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programlarına başvuru ve kayıt işlemleri, 21 Eylül Cuma günü sona erecek.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Adaylar, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül'de başlayan kayıt dönemi kapsamında, "https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/" adresinden başvurularını 21 Eylül'e kadar gerçekleştirebilecek.

İkinci üniversite için şu ana kadar 165 bin 985 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

Öğrenci profili
Açıklamada, bir mesleği olan ama çalıştığı alanı değiştirmek isteyen, hobisi ya da ilgi duyduğu alan doğrultusunda akademik bilgi edinmek isteyenlerin ikinci üniversite için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne yöneldiği ifade edildi.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, üniversite öğrencisi ve emekli gibi çeşitli profillerin açıköğretim öğrencisi olduğu belirtildi.

İkinci üniversite kapsamında, Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme bölümlerinin en çok tercih edilen bölümler olduğu kaydedildi.

"Harçlarda ciddi bir indirime gidildi"
2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla basılı kitaplarını dijitale taşıyan Açıköğretim Sistemi'nde, maliyet düşüşüyle birlikte öğrenci harçlarında da ciddi bir indirime gidildiği kaydedildi.

AA

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