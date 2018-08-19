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İkinci nakilde öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti

İkinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti

İkinci nakilde öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti

İkinci nakil dönemi sonunda öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti

19 Ağustos 2018 Pazar 11:45
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İkinci nakilde öğrencilerin yüzde 98,5'i yerleşti

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Buna göre, adayların yüzde 98,5'i istediği okula yerleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, liselere yerleştirme ve birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, 13-17 Ağustos'taki ikinci nakil döneminde kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

Yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde tercih yapıp yerleşemeyen öğrenci sayısı 46 bin 17'den 15 bin 574'e düştü.

Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Üçüncü nakil dönemi 27 Ağustos'ta başlayacak

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ikinci NakilMEB
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