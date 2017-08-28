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İki üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak

Biruni ve Atılım üniversiteleri, 33 öğretim üyesi alacak.

İki üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak

Biruni ve Atılım üniversiteleri, 33 öğretim üyesi alacak.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:03
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İki üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak

Biruni ve Atılım üniversiteleri, 33 öğretim üyesi alacak.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Biruni Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda istihdam edilmek üzere 2 profesör ile 1 doçent alınacak.

Atılım Üniversitesi ise Hukuk, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, İşletme fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 3 profesör, 6 profesör, doçent ya da yardımcı doçent, 1 doçent veya yardımcı doçent, 1 doçent ile 19 yardımcı doçent alımı yapacak.

AA

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