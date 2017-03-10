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İETT, YGS'de öğretmen ve öğrencileri ücretsiz taşıyacak

Sınav günü için sefer sayısını 886'ya çıkaran İETT, görevli öğretmenler ve sınav giriş belgelerini ibraz eden öğrencilerden ücret almayacak.

İETT, YGS'de öğretmen ve öğrencileri ücretsiz taşıyacak

Sınav günü için sefer sayısını 886'ya çıkaran İETT, görevli öğretmenler ve sınav giriş belgelerini ibraz eden öğrencilerden ücret almayacak.

10 Mart 2017 Cuma 12:21
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İETT, YGS'de öğretmen ve öğrencileri ücretsiz taşıyacak

İETT, 12 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) için sefer sayısını 886'ya çıkarırken, görevli öğretmenleri ve sınav giriş belgelerini ibraz eden öğrencileri ücretsiz taşıyacak.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin kararıyla YGS için 118 hatta 146 ilave araç da hizmet verecek.

İETT otobüsleri, metrobüs araçları, tünel, nostaljik tramvay, Şehir Hatları vapurları, tramvay, hafif tramvay, metro ve füniküler araçlarında, sınav günü saat 11.00'e kadar söz konusu belgelerini ibraz eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İETTYGS
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