Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91197
ALTIN
233.976
DOLAR
6.1235
STERLİN
7.6568
EURO
6.9355
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek Torgut'tan Geldi
Aşkın En Güzel Feryadı Dilek...
'Kırmızı düdük' kampanyası
'Kırmızı düdük' kampanyası
Denge "Aşk Kumar" dedi ve 3. klibini de yayınladı!
Denge "Aşk Kumar" dedi ve...
Milyonlar izledi
Milyonlar izledi
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı

'Hedefimiz dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak'

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, "Üniversitenin gelişmesine Türkiye büyük destek verdi." dedi.

'Hedefimiz dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak'

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, "Üniversitenin gelişmesine Türkiye büyük destek verdi." dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:14
0 Okunma
'Hedefimiz dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak'

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, üniversitenin gelişmesine Türkiye'nin büyük destek verdiğini belirterek, "Hedefimiz, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak." dedi.

Abdirasilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Yesevi Üniversitesinin 1992'de imzalanan mutabakatla Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak üniversite haline geldiğini belirterek, "Üniversitenin gelişmesine Türkiye büyük destek verdi." dedi.

Üniversite kampüsünde yapılan modern binalar ve altyapıların insanları iyi geleceğe teşvik ettiğini kaydeden Abdirasilov, üniversitede Türk cumhuriyetlerinden ve akraba topluluklarından yüzlerce öğrencinin eğitim aldığını ve üniversitenin Kazakistan'ın önde gelen eğitim kuruluşlarından olduğunu vurguladı.

Abdrasilov, "Hedefimiz, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak." ifadesini kullandı.

Üniversite kurulduğundan bu yana tıp, kültür, spor ve diğer alanlarda binlerce uzman yetiştirdiğine işaret eden Abdrasilov, "Mezunlarımız devlet kurumlarında önemli görevlerde çalışıyor. Onların arasında ünlü sanatçı, sporcuların yanı sıra valilik görevi yapanlar var." diye konuştu.

Abdrasilov, üniversitenin Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklar arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Üniversitenin Türk haklarının birlik sembolü haline geldiğini söyleyen Abdrasilov, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birbiriyle kültürel başarıları ve çeşitli alanlarda tecrübelerini paylaştıklarını kaydetti.

Abdrasilov, ortak çalışmaların ülkeleri daha da güçlendirdiğini ve dostluk ilişkilerini pekiştirdiğine dikkati çekti.

Mezunların, gelecekte ülkelerini yöneteceklerine işaret eden Abdrasilov, "Öğrencilerin üniversitemizde edindiği dostluk ve karşılıklı anlayış duyguları ülkelerimiz ve halklarımızı daha da yakınlaştıracak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hoca Ahmet YeseviTürk-Kazak ÜniversitesiProf. Dr. Bolatbek Abdrasilov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı' başvuruları başladı
'TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı' başvuruları başladı
Açıköğretim dijital kitapla öğretim giderini düşürecek
Açıköğretim dijital kitapla öğretim giderini düşürecek
Çin'den Türkiye'ye 'güçleri birleştirelim' çağrısı
Çin'den Türkiye'ye 'güçleri birleştirelim' çağrısı
ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı
ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı
Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor
Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor
Ortaöğretimde esas 1. nakil sonuçları açıklandı
Ortaöğretimde esas 1. nakil sonuçları açıklandı
"Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir"
"Kur artışları ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir"
Doktora bursu 4. çağrı döneminin alanları belli oldu
Doktora bursu 4. çağrı döneminin alanları belli oldu
Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün
Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için son gün

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ