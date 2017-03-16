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FETÖ ile mücadelede YEE ve Maarif Vakfından iş birliği

FETÖ ile mücadele kapsamında kurulan Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü, Afganistan'da Türkçe dersi vermek için görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde iş birliğine gidiyor.

FETÖ ile mücadelede YEE ve Maarif Vakfından iş birliği

FETÖ ile mücadele kapsamında kurulan Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü, Afganistan'da Türkçe dersi vermek için görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde iş birliğine gidiyor.

16 Mart 2017 Perşembe 11:47
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FETÖ ile mücadelede YEE ve Maarif Vakfından iş birliği

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin eğitim alanında saygın, güvenilir uluslararası yüzü olma amacıyla kurulan Maarif Vakfı ile Türk dili, kültürü ve sanatını dünyaya tanıtmayı amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Afganistan'daki Maarif Okullarında Türkçe dersi vermek için görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde iş birliğine gidiyor. 

AA muhabirinin YEE ve Maarif Vakfı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Afganistan'da kısa süre önce Afgan yetkililerle mutabakata varılarak FETÖ okullarının Maarif Vakfına devri kararlaştırıldı. Vakfın devralacağı okullarda Türkiye’den gidecek öğretmenlerin yanı sıra Türkçe bilen Afgan öğretmenler görevlendirilecek.

16 okul devralınacak

Ülkede 4’ü başkent Kabil’de olmak üzere toplam 16 okul devralınacak. Bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısı 5 bin 350. Öğrencilerin yüzde 90’ı Afgan vatandaşı, geri kalanı ise farklı milliyetlerden oluşuyor.

Türkiye’den idareci kadronun tamamının yanı sıra Türkçe, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, geometri, trigonometri, İngilizce ve anaokulu öğretmenleri gidecek. Türkiye’den Afganistan’a gidecek idareci öğretmen sayısı toplamı 230'u bulacak.

 Türkçe Yeterlik Sınavı yapılacak

Söz konusu okullarda çalışacak Afgan öğretmenler için Türkoloji bölümü mezunu Afgan vatandaşlarının katılabileceği Türkçe Yeterlik Sınavı, YEE tarafından 18 Mart'ta yapılacak. Sınavda c1 ve c2 düzeyindeki nitelikli başarılı öğretmenlerin Maarif Okullarında istihdamı sağlanacak.

YEE, yabancıların Türkçe bilgilerini test ederek yeterlik belgelerini aldıkları TYS uygulamasını ilk olarak 19 Ekim 2012'de Tahran’da düzenlemişti. Sınav, 2013 yılından bu yana da yılda 3 kez olmak üzere uluslararası ölçekte uygulanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖYEEMaarif VakfıYunus Emre EnstitüsüAfganistanda Türkçe Dersi
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