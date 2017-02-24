FATİH Projesi için 58 ihale

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, 58 ihale ve 110 doğrudan alım yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığına, 2013-2014-2015 yılları için yaklaşık 1 milyar lira, 2016 yılı için ise 1 milyar 20 milyon lira tahsis edildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, 22 Kasım 2010'da Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatılan Fatih Projesi'ne dair soru önergesine, yazılı yanıt verdi.

Başlangıçta sembolik bir ödenekle başlatılan projeye, 2013 ve 2014 yıllarında ödenek aktarımına başlanıldığına işaret eden Yılmaz, projeye ilişkin planlamanın 2011'de yapıldığını, 2012'de pilot uygulamalarına geçildiğini belirtti.

Projeye, 2011 ve 2012 yıllarında pilot uygulamalar yapmak amacıyla sembolik bütçeler tahsis edildiğini belirten Yılmaz, yapılan pilot uygulamaların ardından Bakanlığa 2013-2014-2015 yılları için yaklaşık 1 milyar lira, 2016 için ise 1 milyar 20 milyon lira tahsis edildiğini bildirdi.

Yılmaz, Fatih Projesi kapsamında 3 Kasım 2016'ya kadar 1 milyar 549 milyon 64 bin 245 lira harcama yapıldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, proje kapsamında 2013'te 21, 2014'te 8, 2015'te 19 ve 2016 yılı içinde 3 Kasım 2016 tarihine kadarki süreçte 10 ihale, 2013'te 34, 2 014'te 18, 2015'te 37, 2016 yılı içinde 3 Kasım 2016 tarihi itibarıyla 21 doğrudan alım yapıldığını açıkladı.