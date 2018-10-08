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Fark yaratan lise SERÇEV dünya birincisi seçildi

MEB SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri"nde eğitim alanında 75 ülke arasında "2018 yılının en iyi projesi" ödülünü aldı.

Fark yaratan lise SERÇEV dünya birincisi seçildi

MEB SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri"nde eğitim alanında 75 ülke arasında "2018 yılının en iyi projesi" ödülünü aldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
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Fark yaratan lise SERÇEV dünya birincisi seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri"nde eğitim alanında 75 ülke arasında "2018 yılının en iyi projesi" seçildi.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi (SP) Günü (World Cerebral Palsy Day) kapsamında her yıl dünyanın birçok ülkesinden bu alanda geliştirilen projeler değerlendirilerek "yılın en iyileri başlıkları" altında ödüller veriliyor.

Avustralya'da bu yıl düzenlenen 2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri'nde 75 farklı ülkeden projeler sunuldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı SERÇEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine eğitim alanında 2018 yılının en iyi projesi ödülü verildi.

"Bu kapsamda faaliyet gösteren ilk ve tek okul"

Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve SERÇEV arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirildiğini ve Türkiye'de bu kapsamda faaliyet gösteren ilk ve tek okul olduğunu ifade etti.

Radyo televizyon, bilişim teknolojileri ve tarım alanlarında eğitim veren okulun, serebral palsi konusunda böylesi bir ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Özer, projenin uygulamaya geçmesinde katkı sunan SERÇEV-Serebral Palsili Çocuklar Derneğine şükranlarını sundu.

Özer, lisenin faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren okul yöneticilerini, öğretmenleri ve çalışanları da başarılarından dolayı kutlayarak "Uluslararası alanda da başarılı olan bu modelin önümüzdeki dönemde sayılarını artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda güzel gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

Lisenin fark yaratan eğitimi

SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim programları, bireysel özellikler dikkate alınarak işlevsel modüler programlar şeklinde hazırlandı. 200 serebral palsili ve 200 normal gelişim gösteren öğrenci kapasiteli okulda ortak alanda çapraz kaynaştırma eğitimi veriliyor.

Radyo televizyon, bilişim teknolojileri, tarım (seracılık) bölümlerinde eğitim verilen lisede 32 sınıf, 11 atölye, 2 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane,1 veli bekleme odası, 1 spor salonu, 1 konferans salonu, Yaşayarak Öğrenme Evi ve 8 sera alanı bulunuyor.

Okulun, tüm mekansal detayları ve bilişim ürünleri serebral palsili bireyler için özel seçildi ve tasarlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBSERÇEV2018 Dünya Serebral Palsi Günü Ödülleri
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