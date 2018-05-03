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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, nisan ayında yüzde 1,87 artarken, yıllık bazda yüzde 10,85 oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, nisan ayında yüzde 1,87 artarken, yıllık bazda yüzde 10,85 oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:06
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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, nisan ayında yüzde 1,87 artarken, yıllık bazda yüzde 10,85 oldu.

En yüksek artış kadın ceketinde

Nisan ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,41 ile sivri biberde görüldü.

AA

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EnflasyonEkonomiSon Dakika
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