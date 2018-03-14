EKPSS tercihlerinde engelli adaylara evde destek

Anadolu Engelliler Derneği Birliği Alaplı Şubesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihini yapamayan engelli üyelerine evlerinde hizmet veriyor.

Birliğin Alaplı şube başkanı İsmail Korkut ve yönetim kurulu üyesi Ramazan Ulupınar, EKPSS müracaatında bulunamayan engelli üyeleri tespit ederek evlerine gidiyor.

Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm engellilere ulaşarak devlet kadrolarına yerleşmelerinde yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki yaklaşık 50 engellinin evlerine giderek tercih yapmalarına yardımcı olduklarını ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

"Şube olarak 8-16 Mart tarihlerinde devletimizin açıklamış olduğu 2 bin 500 engelli memur alımıyla, engelli üyelerimize yardımcı oluyoruz. Derneğimizin hizmet binasına gelerek başvurularını yaptığımız arkadaşlarımız var. Bir de çeşitli sebeplerle hizmet binasına gelemeyen engelli arkadaşlarımızın tercihlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için evlerine misafir oluyoruz. Tabii ki bu basit bir hizmet gibi görünebilir ama birçok noktada erişimi sağlamada sıkıntı yaşayan engelli kardeşlerimiz için büyük bir hizmet."

Tercihte bulunan Adem Baran ise evine gelerek hizmet sunan derneğe teşekkür ederek, "Ortopedik engelliyim. Devlet memurluğu için kurayla seçim olacağı için bilgisayarda tercih yapmam gerekiyordu. Benim bir bilgisayarım yok. Derneğe gidemediğim için arkadaşlarım evime kadar gelerek tercih yapmamda yardımcı oldular. Onlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.