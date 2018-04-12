EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.