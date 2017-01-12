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Edirne'de eğitime kar engeli

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Edirne'de eğitime kar engeli

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

12 Ocak 2017 Perşembe 14:22
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Edirne'de eğitime kar engeli

EDİRNE

Edirne il genelindeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Edirne'de hafta başından bu yana okullarda eğitim öğretim yapılmıyor.

Karla mücadele çalışmaları

Valilikten yapılan diğer açıklamada, bir haftadır aralıklarla süren yağış nedeniyle kentte kar kalınlığının 47 santimetreye ulaştığı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 213 köy yolundan 191'inin açıldığı ifade edilen açıklamada, kapalı yollarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yollarda mahsur kalan 89 kişinin de ekipler tarafından kurtarıldığına işaret edilen açıklamada, "UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü 4x4 medikal kurtarma araçları, kar paletli ambulanslar hizmete sokularak, 17 hastanın sevki, 5 diyaliz hastasının diyaliz merkezlerine nakli ve riskli bulunan 18 gebenin sağlık kuruluşlarına sevkleri gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü de belirtildi.

Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde, 275 büyükbaş hayvan bulunan ağılın, çatısında biriken kar nedeniyle çöktüğü kaydedilen açıklamada, 4 büyükbaş hayvanın telef olduğu, diğerlerinin güvenli alana alındığı bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneEğitimKar EngeliHava KoşullarıTatilYarın
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