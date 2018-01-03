e-Sınav tarihleri belirlendi

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ilk kez gerçekleştirilecek Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri açıklandı.

ÖSYM Yönetim Kurulunca, Arapça ve Rusça e-YDS'nin 10 Haziran 2018'de, Almanca ve Fransızca e-YDS'nin 7 Temmuz 2018'de yapılması kararlaştırıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'den itibaren İngilizce'nin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için de yıl içinde yapılan iki sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav (e-Sınav) yapma kararı alındığını duyurmuştu.