Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115770
ALTIN
172.388
DOLAR
3.9944
STERLİN
5.6637
EURO
4.9548
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı
Benzine zam
Benzine zam
'Yapay zekayla tedavi'
'Yapay zekayla tedavi'
Baharı müjdelediler
Baharı müjdelediler

DUS ek tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek.

DUS ek tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:39
0 Okunma
DUS ek tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2017-DUS ek tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacak.

Ek tercih ve yerleştirme işlemleri, 2017-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre, 4 Nisan Çarşamba'ya kadar gerçekleştirilebilecek.

Duyuruda, adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu incelemeleri istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diş HekimliğiDusÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik
Sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğinde değişiklik
Sancaktepe Ahmet Keleşoğlu Öğretmenleri fotoğraf sergisi açtı
Sancaktepe Ahmet Keleşoğlu Öğretmenleri fotoğraf sergisi açtı
Yabancılara yönelik Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Yabancılara yönelik Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Sancaktepe’de bilinçli veli bilinçli öğrenci 
Sancaktepe’de bilinçli veli bilinçli öğrenci 
Türkiye’nin Nitelikli Eğitimden Başka Şansı Yok!
Türkiye’nin Nitelikli Eğitimden Başka Şansı Yok!
'Vergi bilinci' için 5,3 milyon öğrenciye eğitim
'Vergi bilinci' için 5,3 milyon öğrenciye eğitim
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 'Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 'Eğitime milli gelirden 6,2 pay ayırıyoruz
ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM'den MSÜ adaylarına 'saat' uyarısı
MEB'den Okuryazarlık Seferberliği için mobil uygulama
MEB'den Okuryazarlık Seferberliği için mobil uygulama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ