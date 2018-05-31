Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102684
ALTIN
188.415
DOLAR
4.4883
STERLİN
5.9853
EURO
5.2516
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

DÜ'de 'Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü' kuruldu

'Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü' Türkiye'de ilk olarak Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kuruldu.

DÜ'de 'Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü' kuruldu

'Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü' Türkiye'de ilk olarak Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde kuruldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 15:20
0 Okunma
DÜ'de 'Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü' kuruldu

Düzce Üniversitesi () Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kuruldu.

Düzce Valiliği'nde yapılan toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan bölüm açılması çalışmaları tamamlanarak, Vali Zülkif Dağlı'ya sunuldu.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, ülke genelinde bölümün ilk defa Düzce'ye kurulduğunu belirtti.

Dağlı, yeni süreçte Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerinde yoğunluklar yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni süreçte artık ehliyet, yeni kimlik ve pasaport işlemleri yapılıyor. Buralarda işi bilen, kalifiye personele ihtiyaç var. Bu açılan bölüm, bu elemanların yetişmesi için büyük önem arz ediyor. Bölüm Türkiye'de ilk olarak Düzce Üniversitesi'nde açıldı."

Bölümün gelecek eğitim-öğretim yılında öğrenci alacağını ifade eden Dağlı, emeği geçenlere teşekkür etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da Türkiye'de ilk defa kurulan bölümün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çakar, DÜ'nün yeniliklerle dolu bir üniversite olduğunu vurgulayarak, "Bu bölüm çok önemli, 40 öğrenciyle yola başlayacağız inşallah. Bu yıl ÖSYM kılavuzunda öğrencilerimiz bu bölümü seçebilecek. Özellikle pasaport ve kimlik işlemleri dolayısıyla Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu anlamda vatandaşlık bilgisi olan, demografi bilen ve hukuk bilgisine sahip bir öğrenci kitlesine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı ile Rektör Çakar, hazırlanan protokolü imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Düzce ÜniversitesiYÖK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İsteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"
"İsteyen çocuklarımız LGS'ye girsin"
Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi masaya yatırıldı
Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi masaya yatırıldı
14 yaşında iki kitap yazdı
14 yaşında iki kitap yazdı
Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmetinden memnun
Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmetinden memnun
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı için ek süre
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı için ek süre
ÖSYM 6 sınavın daha tüm sorularını erişime açtı
ÖSYM 6 sınavın daha tüm sorularını erişime açtı
MEB'den isteyen özel okullara 'Arapça' öğretim programı
MEB'den isteyen özel okullara 'Arapça' öğretim programı
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Ders muafiyeti sorununa 'dostane çözüm'
Ders muafiyeti sorununa 'dostane çözüm'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ