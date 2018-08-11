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Doktora bursu 4. çağrı döneminin alanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca, YÖK-100/2000 Projesi- Doktora Burs Programı'nın 4'üncü çağrı döneminde desteklenen üniversiteler ve alanları belli oldu.

Doktora bursu 4. çağrı döneminin alanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca, YÖK-100/2000 Projesi- Doktora Burs Programı'nın 4'üncü çağrı döneminde desteklenen üniversiteler ve alanları belli oldu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:17
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Doktora bursu 4. çağrı döneminin alanları belli oldu

Yükseköğretim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurumun her zaman "nitelikli bilgi" ve "nitelikli insan" unsuruna vurgu yaptığı, öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Projenin "öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri" üzerine yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları da öne çıkardığı ifade edildi.

Belirlenen öncelikli alanlar arasında, aşı, insan beyni, nörobeyin, moleküler biyoloji, genetik, ilaç araştırmaları, antorpoloji, bilim tarihi, felsefe, deniz hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Köktürkçe, robotik, yapay zeka, mikro ve nano teknoloji, doku mühendisliği, mekatronik, hidrojen ve yakıt pilleri, balıkçılık teknolojisi, sürdürülebilir tarım, veri bilimi ve sensör teknolojileri, fotonike gibi Türkiye'nin kalkınması ve bilim hayatının sıçrama yapması için gerekli 100 alan bulunduğu kaydedildi.

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkılarak başlatılan ve Türkiye'nin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2 bin doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen programda, şimdiye kadar dört çağrı döneminin tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ilk üç çağrı dönemi sonunda toplam 2 bin 200 öğrencinin ayda 2 bin lira burs aldığı vurgulandı.

4'üncü çağrı döneminde programa yoğun ilgi

Üniversiteler tarafından YÖK'ten 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi için 4 bine yakın kontenjan talep edildiği belirtilen açıklamada, 1-2 Ağustos tarihlerinde söz konusu başvuruların panel değerlendirmelerinin tamamlandığı, ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversitelerin ve kontenjan sayılarının belirlendiği aktarıldı.

Panel değerlendirmelerine, çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman 106 öğretim üyesinin katıldığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda 75 üniversitemize 392 alt alanda 2000 kontenjan verilmesi uygun bulunmuştur. Başkanlığımız tarafından uygun bulunan kontenjanlar için başvurular üniversitelerimiz tarafından alınacak ve uygun bulunan adaylar Başkanlığımıza bildirilecektir." bilgisi verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluDoktora
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