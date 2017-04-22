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Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nde değişiklik

Doçentlik sınavının eser incelemesinde başarısız bulunan aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle sınava en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nde değişiklik

Doçentlik sınavının eser incelemesinde başarısız bulunan aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle sınava en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:03
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Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nde değişiklik

Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan "Doçentli̇k Sınav Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doçentlik sınavının eser incelemesinde başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecek.

Doçentlik sınavının eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, eser aşamasından sınava müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde, sözlü sınavı aşamasında birden fazla başarısız olan veya başarısız sayılan aday ise sözlü sınava son müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvuru yapabilecek.

Değişiklikle Ekim 2015 ve daha önceki dönemlerde doçentlik başvurusunda bulunarak, eser incelemesinde başarı kazanmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan adaylar, sözlü sınava tekrar başvurmak için verilen süreler göz önünde bulundurulmaksızın, izleyen dönemlerde sözlü sınav için yeniden başvuru yapabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluDoçentli̇kDoçentlik Sınav YönetmeliğiDoçentlik Sınavı
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