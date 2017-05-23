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'Dik temel harflerle öğretim' tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harfler kullanılması kararını verdiklerini belirterek, "Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz." dedi.

'Dik temel harflerle öğretim' tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harfler kullanılması kararını verdiklerini belirterek, "Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz." dedi.

23 Mayıs 2017 Salı 18:20
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'Dik temel harflerle öğretim' tanıtıldı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı" Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmen, veli ve öğrencilerin yüzde 99,3'ünün bitişik eğik el yazısından memnun olmadığı sonucunu aldıklarını söyledi.

Öğrenciye dersi sevdirmenin başarıda en önemli kural olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Değişiklik için karar verdik. Bize yol gösteren husus, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Evlatlarımızı hayata hazırlayacağız. Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri vereceğiz. Bunu yapabilmek için çocuklarımıza okumayı ve yazmayı sevdirmemiz lazım. Çağ, ilim çağı. Bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Uyguladığımız yöntem, zordan basite gelme uygulaması, suyun yokuşa akıtılması şeklindeydi. Bilimi takip edeceğiz, bilim neyi söylüyorsa onu yapacağız." 

Birleşik eğik el yazısının öğretimine devam edilecek
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş ise bitişik eğik el yazısının terk edileceğine yönelik görüşün yanlış olduğunu belirtti. Durmuş çocuklara ilk okuma yazmanın dik temel harflerle öğretileceğini, üçüncü sınıftan itibaren de bitişik eğik el yazısı eğitimi verileceğini kaydetti.

Durmuş, şunları söyledi: 

"Bakanımızın söylediği husus şuydu, 'Dik temel abece ile okuma yazma eğitimi yapacağız.' Bu 'Bitişik eğik el yazıyı bırakıyoruz. Terk ediyoruz' anlamında bir cümle değildi. Devamında şu cümle gelmişti: 'Bitişik eğik el yazıyla da çocuklarımıza okuma yazmayı öğreteceğiz. Bu programı üç cümleyle özetlersek, çocuğumuz sesi tanıyıp, dik temel harflerle yazdıktan, farklı karakterlerle, bitişik eğik el yazıyla da yazılmış kitapları yazıları okuduktan sonra okumayı öğrenmiş olacaklar. Üçüncü sınıftan itibaren çocuklarımız 8 saatlik Türkçe dersinin bir saatinde asgari bitişik eğik el yazıyla, yeni ismi 'Birleşik eğik el yazı' ile yazmayı da öğrenecekler. Yazılarını kendilerine özgü bir estetik içinde geliştirmiş olacaklar."

Birleşik eğik el yazı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Durmuş, öğrenciler dördüncü sınıfa geldiklerinde klavye ile yazma çalışmalarını da başlatacaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dik Temel HarföğretimTanıtımönce Vatan
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