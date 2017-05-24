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DGS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da yapılacak 2017 DGS başvuruları başladı. Başvurular, 1 Haziran'da sona erecek.

DGS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 23 Temmuz'da yapılacak 2017 DGS başvuruları başladı. Başvurular, 1 Haziran'da sona erecek.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:15
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DGS başvuruları başladı

ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı. Adaylar, 1 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2017 12:17
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMBaşvuruDGS
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