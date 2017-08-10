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DGS adaylarına 'eğitim bilgilerini güncelleme' uyarısı

ÖSYM'den 23 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'na giren adayların, 14 Ağustos'a kadar kendi üniversitelerine başvurarak eğitim bilgilerinin YÖKSİS'te güncellenmesini sağlamaları gerektiği bildirildi.

DGS adaylarına 'eğitim bilgilerini güncelleme' uyarısı

ÖSYM'den 23 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı'na giren adayların, 14 Ağustos'a kadar kendi üniversitelerine başvurarak eğitim bilgilerinin YÖKSİS'te güncellenmesini sağlamaları gerektiği bildirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:12
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DGS adaylarına 'eğitim bilgilerini güncelleme' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Temmuz 2017'de yapılan 2017-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzunda yer alan "Akademik not ortalamalarının toplanması i̇le ilgili bilgi̇" bölümündeki eğitim bilgilerinin toplanması takvimi yeniden düzenlendi.

Yükseköğretim Bilgi Sistemindeki (YÖKSİS) eğitim bilgileri, dün ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) adayların bilgisine açıldı.

Eğitim bilgilerinde değişiklik ve düzeltme gereken adayların, 14 Ağustos'a kadar kendi üniversitelerine başvurarak eğitim bilgilerinin YÖKSİS'te güncellenmesini sağlamaları gerekiyor.

10-14 Ağustos tarihlerinde YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgilerinde yapılan düzeltmeler, adayların bilgisine AİS üzerinden 16 Ağustos'da sunulacak.

YÖKSİS'ten güncel eğitim bilgisi 21 Ağustos'ta son kez çekilecek ve Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerindeki güncellemelerle birlikte, AİS'te adayın 2017-DGS başvurusuna yansıtılacak.

Birden fazla eğitim bilgisi olan, DGS başvurusunda kullanmak istediği eğitim dışında bir eğitim seçilmiş olduğunu düşünen ve kullanılmasını istediği eğitimi değiştirmek isteyen adaylar için 22 Ağustos'ta yalnızca bir günlüğüne AİS'te DGS için eğitim seçme ekranı açılacak ve adayların istedikleri eğitimi seçmelerine olanak sağlanacak.

Kuruma dilekçe ile gönderilen istekler kabul edilmeyecek, 22 Ağustos'tan sonra herhangi bir değişiklik işlemine izin verilmeyecek.

Adayların Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), bu veriler doğrultusunda hesaplanarak değerlendirme işlemleri yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ölçmeSeçme Ve Yerleştirme MerkeziÖSYMDGSSınavEğitim
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