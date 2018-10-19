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'Danıştay'ın öğrenci andı kararı kesin değil'

Milli Eğitim Bakanlığınca, Danıştayın öğrenci andına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

'Danıştay'ın öğrenci andı kararı kesin değil'

Milli Eğitim Bakanlığınca, Danıştayın öğrenci andına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:24
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'Danıştay'ın öğrenci andı kararı kesin değil'

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Danıştayın öğrenci andının okutulmasına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

MEB tarafından, medyaya "Öğrenci andı geri dönüyor" başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilköğretim kurumlarında öğrenci andı okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesinin, 8 Ekim 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'inci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.

Danıştayca dün alınan, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal kararının kesinleşmediği belirtilen açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığıöğrenci AndıDanıştay
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