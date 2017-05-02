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Çocuklara sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi

Türkiye'de faaliyet gösteren bir lojistik firması tarafından başlatılan "Akıllı Tır Akıllı Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çocuklara sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi

Türkiye'de faaliyet gösteren bir lojistik firması tarafından başlatılan "Akıllı Tır Akıllı Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

02 Mayıs 2017 Salı 13:49
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Çocuklara sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi

Edirne'de öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi aldı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir lojistik firması tarafından başlatılan "Akıllı Tır Akıllı Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Projenin ilk etabı Süloğlu İlkokulunda gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde 4 gün boyunca Edirne ve ilçelerindeki 8 okulda öğrenciler, trafik işaretleri, trafikle ilgili bilgi, proje ve ekipmanlar ile sanal gerçeklik gözlüğüyle bilgilendirilecek.

Yaklaşık bin öğrencinin eğitim alacağı projede, sanal gerçeklik gözlüğüyle verilen eğitim öne çıkıyor.

Öğrenciler, teknolojik gözlükle 1,5 dakika boyunca kontrollü şekilde yolun karşısına geçme, trafik ışıkları kontrolü ve trafik işaretçilerine uyma gibi konularda bilgi edindi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanal Gerçeklik GözlüğüTrafik EğitimiAkıllı Tır Akıllı Çocuklar
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