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CHP'den "ihtiyaç fazlası öğretmen" eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen görevlendirmesini planlayamamasından dolayı, 41 bin 654 öğretmen ihtiyaç fazlasıdır." açıklamasında bulundu.

CHP'den "ihtiyaç fazlası öğretmen" eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen görevlendirmesini planlayamamasından dolayı, 41 bin 654 öğretmen ihtiyaç fazlasıdır." açıklamasında bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:59
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CHP'den "ihtiyaç fazlası öğretmen" eleştirisi

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen görevlendirmesini planlayamamasından dolayı 41 bin 654 öğretmen ihtiyaç fazlasıdır. Bu öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine maliyeti yıllık yaklaşık 3 milyar 207 milyon 894 bin Türk Lirasıdır." görüşünü savundu.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 153 bin 640 öğretmen ihtiyacının bulunmasına rağmen, planlamada hatalar yapıldığını iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 Sayıştay Denetim Raporu'nda öğretmen ihtiyacı ile ilgili çarpıcı bilgilerin yer aldığına dikkati çeken Karabıyık, buna göre, Şanlıurfa'da 29 bin 796 norm kadronun 7 bin 482'sinin, Gaziantep'te ise 27 bin 158 kadronun 4 bin 985'inin boş olduğunu aktardı.

Ankara'da norm kadro 53 bin 36 iken mevcut öğretmen sayısının 53 bin 606 olduğuna ve buna rağmen 5 bin 169 öğretmen ihtiyacının bulunduğuna işaret eden Karabıyık, benzer bir durumun Eskişehir'de de yaşandığını, burada da bin 102 öğretmenin fazla olduğunu belirtti.

İstanbul'un 28 bin 721 öğretmene ihtiyacının olduğunu, buradaki öğrencilerin dörtte birinin öğretmensiz kaldığını savunan Karabıyık, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen görevlendirmesini planlayamamasından dolayı 41 bin 654 öğretmen ihtiyaç fazlasıdır. Bu öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine maliyeti yıllık yaklaşık, 3 milyar 207 milyon 894 bin Türk Lirasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı KarabıyıkMilli Eğitim Bakanlığıöğretmen Fazlalığı
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