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Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’

Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’ başladı

Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’

Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’ başladı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:50
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Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’

İSTANBUL / HABER MERKEZİ

Bahçelievler Bülent Ecevit Ortaokulunda Veli Akademileri Toplantısının ilki 27 Kasım 2018 tarihinde ‘’Çevre Bilinci’’ başlığında gerçekleşti. Çevre Uzmanı Barış SULUHAN’ın görsel materyallerle yaptığı sunumu velilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan okullarımızda ‘’Veli Akademileri Projesi’’ kapsamında velilerimiz ilk eğitimlerini Renkli Kapaklar Dönüşüm Derneği Başkan Yardımcısı Barış SULUHAN’ın ‘’Çevre Bilinci’’ semineri ile aldılar. Okulumuz velilerimizin eğitim sürecinde heyecanlı oldukları gözlemlenirken ve okul projelerinin içerisinde yer almaları eğitim kalitesinin artmasını sağladı. Proje yürütücüsü Müdür Yardımcısı Fahri YALÇIN’ın koordinatörlüğünde her ay bir uzmanların tarafından velilere verilecek eğitimlerin yer alacağı bildirildi.

Bahçelievler Bülent Ecevit Ortaokulunda Veli Akademileri Toplantısının ilki 27 Kasım 2018 tarihinde ‘’Çevre Bilinci’’ başlığında gerçekleşti. Çevre Uzmanı Barış SULUHAN’ın görsel materyallerle yaptığı sunumu velilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.

Veli Akademileri Toplantısının açılış konuşmasını yapan okul müdürü Mehmet Nuri KAYNAR  ‘’İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı bu projeyi çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar her projede olduğu gibi bu projenin de okulumuzda başarılı bir şekilde uygulanması için çalışacağız. Etkinliklere düzenli devam eden velilerimize katıldıkları eğitimlerin belgeleri takdim edilecektir. Bu projenin başarısı siz kıymetli velilerimizin bugün olduğu gibi ilgilerinin artması ile daha da anlam kazanacaktır. Ben hem bugün davetimizi kabul edip programımıza teşrif eden konuklarımız Sayın Barış SULUHAN’a hem de siz kıymetli velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum .’’dedi.

Toplantı sonrası günün hatırası olarak okul aile birliği yönetim kurulunca konuşmacı Barış SULUHAN’a okulumuz adına teşekkür belgesi takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit OrtaokuluVeli Akademileri’
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