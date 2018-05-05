Bu sınıfının yaş ortalaması 77

İhsangazi ilçesine bağlı Kızıleller köyünde kullanılmayan eski okul binasında açılan okuma yazma kursuna katılan biri erkek, 9'u kadın 10 kişi, ilerleyen yaşlarına rağmen okur yazar olmaya gayret gösteriyor. Yaşları 70 ila 86 arasında değişen kursiyerlerin yaş ortalaması ise 77.

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezi ve köylerde okuma yazma bilmeyenlerle ilgili tespit yaptıklarını söyledi.

İlk etapta 100 kişi için kurslar açtıklarını belirten Canpolat, "İlçe merkezi ve köylerde açtığımız kurslara katılanların yaş ortalaması 60-65 civarındayken Kızıllerler köyümüzde takdire şayan bir durum var. Burada çoğunluğu 75 yaş üstü teyze ve amcalarımıza okuma yazma kursu veriyoruz. Teyze ve amcalarımızın okuma azmini görünce bizim de hizmet etme isteğimiz artıyor." dedi.

"İsmimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik"

Kursa katılanlardan 77 yaşındaki Fatma Çoban ise okuma yazma öğrenme hayalini kurs sayesinde gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çocuk yaştayken babası kaybettiğini anlatan Çoban, "Babam genç yaşında öldü. Biz üç kız kardeştik. Annem hayvanlara bakacak kimse yok diye beni okula göndermedi." ifadesini kullandı.

Okuma yazma kursunun açılacağını duyunca çok sevindiğine söyleyen Çoban, "Ben Eceler köyünde yaşıyorum. Kaymakam Bey ve muhtarımız okuma yazma kursu açılacağını söyledi. Çok sevindik, kursa katılmaya karar verdik. Hocamız arabasıyla bizi de alıyor, kursa getiriyor. Kalem tutmayı, ismimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik. Daha da ilerleteceğim." diye konuştu.

Bugüne kadar okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını vurgulayan Çoban, "Küçükken okula gelemediğim için çok ağlamıştım ama annem buna rağmen beni dinlememişti. Bu kurs sayesinde hayalimi gerçekleştiriyorum. Cahilliğin gözü kör olsun, çok kötü bir şey. Bir yere gitsem, bir dükkandan alışveriş yapsam içinden çıkamıyordum." diye konuştu.

Kursiyerlerden 80 yaşındaki Aliye Yelen de fakirlik nedeniyle babasının kendisini okula göndermediğini anlatarak, "Evlendikten sonra okuyabilme hayalim tamamen ortadan kalktı. Eşim öldükten sonra oğlumla kaldım. Çok istediğim okula bu zamana kadar gidememiştim. Şimdi yaşıtlarımla kursa gelip okuma yazma öğreniyorum." dedi.