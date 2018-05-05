Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
MAGAZİNMATİK
Son Dakika
MAGAZİNMATİK
Medipol Başakşehir yıkıldı
Medipol Başakşehir yıkıldı
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday

Bu sınıfının yaş ortalaması 77

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kızıllerler köyünde açılan okuma yazma kursu, katılanların yaş ortalamasının yüksek olmasıyla dikkati çekiyor.

Bu sınıfının yaş ortalaması 77

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Kızıllerler köyünde açılan okuma yazma kursu, katılanların yaş ortalamasının yüksek olmasıyla dikkati çekiyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:11
0 Okunma
Bu sınıfının yaş ortalaması 77

İhsangazi ilçesine bağlı Kızıleller köyünde kullanılmayan eski okul binasında açılan okuma yazma kursuna katılan biri erkek, 9'u kadın 10 kişi, ilerleyen yaşlarına rağmen okur yazar olmaya gayret gösteriyor. Yaşları 70 ila 86 arasında değişen kursiyerlerin yaş ortalaması ise 77. 

İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezi ve köylerde okuma yazma bilmeyenlerle ilgili tespit yaptıklarını söyledi.

İlk etapta 100 kişi için kurslar açtıklarını belirten Canpolat, "İlçe merkezi ve köylerde açtığımız kurslara katılanların yaş ortalaması 60-65 civarındayken Kızıllerler köyümüzde takdire şayan bir durum var. Burada çoğunluğu 75 yaş üstü teyze ve amcalarımıza okuma yazma kursu veriyoruz. Teyze ve amcalarımızın okuma azmini görünce bizim de hizmet etme isteğimiz artıyor." dedi.

"İsmimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik"

Kursa katılanlardan 77 yaşındaki Fatma Çoban ise okuma yazma öğrenme hayalini kurs sayesinde gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çocuk yaştayken babası kaybettiğini anlatan Çoban, "Babam genç yaşında öldü. Biz üç kız kardeştik. Annem hayvanlara bakacak kimse yok diye beni okula göndermedi." ifadesini kullandı.

Okuma yazma kursunun açılacağını duyunca çok sevindiğine söyleyen Çoban, "Ben Eceler köyünde yaşıyorum. Kaymakam Bey ve muhtarımız okuma yazma kursu açılacağını söyledi. Çok sevindik, kursa katılmaya karar verdik. Hocamız arabasıyla bizi de alıyor, kursa getiriyor. Kalem tutmayı, ismimizi yazmayı, imza atmayı öğrendik. Daha da ilerleteceğim." diye konuştu.

Bugüne kadar okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını vurgulayan Çoban, "Küçükken okula gelemediğim için çok ağlamıştım ama annem buna rağmen beni dinlememişti. Bu kurs sayesinde hayalimi gerçekleştiriyorum. Cahilliğin gözü kör olsun, çok kötü bir şey. Bir yere gitsem, bir dükkandan alışveriş yapsam içinden çıkamıyordum." diye konuştu.

Kursiyerlerden 80 yaşındaki Aliye Yelen de fakirlik nedeniyle babasının kendisini okula göndermediğini anlatarak, "Evlendikten sonra okuyabilme hayalim tamamen ortadan kalktı. Eşim öldükten sonra oğlumla kaldım. Çok istediğim okula bu zamana kadar gidememiştim. Şimdi yaşıtlarımla kursa gelip okuma yazma öğreniyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Okuma Yazma Seferberliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Artık imam hatibin bir manası var"
"Artık imam hatibin bir manası var"
ALES adaylarına saat uyarısı
ALES adaylarına saat uyarısı
YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı
YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
ALES ilk kez 81 ilde yapılacak
ALES ilk kez 81 ilde yapılacak
Üniversitelerin bölünmesinin nedeni 'aşırı büyüme'
Üniversitelerin bölünmesinin nedeni 'aşırı büyüme'
YÖK'ten 'diploma' açıklaması
YÖK'ten 'diploma' açıklaması
YÖK'ten yurt dışındaki 'Türkoloji' öğrencilerine burs imkanı
YÖK'ten yurt dışındaki 'Türkoloji' öğrencilerine burs imkanı
'Öğrencilerimize klavyeli bilgisayar vereceğiz'
'Öğrencilerimize klavyeli bilgisayar vereceğiz'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ