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'Bu sınav, sınavsız geçişin başlangıcıdır'

MEB Müsteşarı Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemiyle ilgili, "Bu sınav, sınavsız geçişin bir başlangıcıdır. Kademeler arası sınavsız geçiş ancak böyle hayata geçirilebilir." dedi.

'Bu sınav, sınavsız geçişin başlangıcıdır'

MEB Müsteşarı Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemiyle ilgili, "Bu sınav, sınavsız geçişin bir başlangıcıdır. Kademeler arası sınavsız geçiş ancak böyle hayata geçirilebilir." dedi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 14:09
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'Bu sınav, sınavsız geçişin başlangıcıdır'

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin,  8. sınıf öğrencileri için yapılan merkezi ortak sınavlara ilişkin Ahmet Bahadır İlhan Ortaokulu'nda yaptığı açıklamada, kamuoyunda kodlama kültürünün olmasından dolayı, merkezi ortak sınavlara 'TEOG' isminin verildiğini ama böyle bir isimlendirmenin doğru olmadığını belirtti. 

Tekin, "Tüm bu alışkanlıkları terk etmek kolay değil. Biz bu yola çıkarken de kaygımız şuydu. Çocuklarımız temel eğitimden orta öğretime geçerken merkezi bir sınavla bu geçme işlemini yapmayalım. Sebebi şu, OKS, SBS gibi modeller bir kere yapılıyor. O günkü performansına göre değerlendiriliyor ve liseye yerleştiriliyor. Bu yaştaki çocuk için böyle sınavlar uygun değil." ifadesini kullandı.

Ortak sınav sistemi uygulamasının nasıl hayata geçirildiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu sistemi nasıl yapabilirsiniz, bunu yapma yönteminiz şu. Merkezi sınav yapmayacaksınız. Çocuğun 8 yıllık başarılarını toplarsınız, oradan bir not elde edersiniz. Bu notu liseye yerleştirirken kullanırsınız. Bu bize neyi kazandıracak. Merkezi sınav olmayacak, daha önemlisi okulumuz ve öğretmenlerimiz değerli hale gelecek. Öğrenci okulda öğrendiklerinin dışında başka bir şeye ihtiyaç duymayacak. Biz sadece okuldaki başarılarını ölçeceğiz. Çocuk okuldaki sınavına hazırlanacak, orada başarı elde edecek, biz de onu ortaöğretime yerleştirmede kullanacağız. Bunun sakat noktası şurası, Türkiye'deki bütün okullarda aynı notlandırmanın olduğuna inanılıp inanılmayacağı endişesi kamuoyunda oluşmaya başladı. Bu anlamda çok istisnai yanlışlıklar olduğuna inanıyoruz."

Öğrencilerin 8'inci sınıfta herhangi bir dersten başarılı olmak için girdiği yazılı sınavlardan bir tanesinin sorusunu ortak hazırladıklarını kaydeden Tekin, Türkiye'nin her tarafından 8'inci sınıf öğretmenlerinin, hazırladıkları soruları öğrencilerine sormak yerine bakanlığa gönderdiklerini, bakanlığın ulaşan sorulardan bir havuz oluşturduğunu ve o sorulardan ortak sınav hazırlayarak, Türkiye'nin her tarafında merkezi ortak sınavın yapıldığını söyledi.

"Adına ortak sınav diyoruz"

"TEOG" diye bir kavramı hiç kullanmadıklarını ifade eden Tekin, "Biz ekstra bir sınav yapmıyoruz. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarında başarılarını ölçmek için öğretmenlerimizin yaptığı sınavdı. Biz bu sınavın sorularını buradan gönderdiğimiz için adına ortak sınav diyoruz. Biz 'TEOG sınavı' diye bir kavram hiç kullanmadık. Kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü böyle bir sınav yok. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatında aldıkları derslerden başarılarını ölçmek için uyguladığımız soruları ortak gönderiyoruz." dedi.

"Sosyal faaliyetlerin yerleştirme puanlarına etki edebileceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz"

"Bu sınav, sınavsız geçişin bir başlangıcıdır. Kademeler arası sınavsız geçiş ancak böyle hayata geçirilebilir." değerlendirmesinde bulunan Tekin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile sınavın her yönünü müzakere ettiklerini belirterek, gelecek yıllardan itibaren sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yerleştirme puanlarına etki edebileceği bir sistem oluşturmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Ülkenin sportif, kültürel ve sanatsal altyapısı güçlü çocuklara da ihtiyacı olduğunu kaydeden Tekin, "Bütün çocuklarımızın sadece test çözerek, okul başarılıyla övünen çocuklar olmasını istemiyoruz. Aynı zamanda her çocuğun ilgisine göre sosyalleşmesini, yeteneklerini geliştirmesini arzu ediyoruz. Bunu teşvik etmek için yerleştirmenin içine bunu da dahil edebilir miyiz, bunun için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

AA

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Milli Eğitim BakanlığıMEBYusuf Tekin8. Sınıf öğrencileriMerkezi Ortak SınavTEOGSınavsız Geçiş
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