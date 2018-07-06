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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 99.301,48 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 99.301,48 puandan başladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:06
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 99.301,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 204,47 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 99.301,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Dün artan risk iştahı ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle yüzde 1,92 değer kazanan BIST 100 endeksi, 99.097,00 puanla son bir ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haziran ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.400 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini söyledi.

ABD'nin istihdam raporunda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, ABD'de bugün başlayan Çin mallarına 34 milyar dolarlık ek gümrük tarifeleri nedeniyle gözlerin Çin'den gelecek haber ve açıklamalara çevrildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
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