BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Türkiye ile Avrupa Arasında Ortaklıklar Kuruyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ile MitOst e.V. tarafından hayata geçirilen, Stiftung Mercator tarafından desteklenen “Sivil Toplum Değişim Programı” başladı. Değişim programıyla, Türkiye ile Avrupa’daki sivil toplum örgütlerinin kapasite geliştirme çalışmalarına teşvik edilmeleri amaçlanıyor.

“Sivil Toplum Değişim Programı”, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum aktörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kapasite gelişimini sağlamak için ülkeler arası değişim prensibine dayanıyor. Değişim Programı ile toplumsal sorunlara ortak çözümler arayışında önemli bir role sahip olan sivil toplum aktörlerinin, farklı coğrafyalar arasında ortaklılar kurarak ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve etkili modeller üzerine çalışması hedefleniyor.

“Sivil Toplum Değişim Programı” Sürecinde Neler Var?

2017 – 2019 yılları arasında devam edecek proje, birbirini takip eden iki dönemden oluşuyor. İlk aşamada Türkiye ve Avrupa’dan sivil toplum aktörleri programa başvuru yapmaya davet edilecek. Başvuru sürecinin sonunda jüri tarafından yapılacak değerlendirmeyle belirlenen, Türkiye’den 8 ve Avrupa’dan 8 olmak üzere toplam 16 sivil toplum örgütünden 32 kişinin katılımıyla 4 günlük “Açılış Toplantısı” gerçekleştirilecek.

Ardından Türkiye ve Avrupa’dan sivil toplum örgütlerinin birlikte kapasite geliştirme üzerine odaklanacağı, 7 ay süreli “Çalışma Süreci” başlayacak. Çalışma süreci boyunca Türkiye’deki sivil toplum örgütleri, kapasite gelişimi üzerine çalışabilecekleri mentorlar aracılığıyla desteklenecek.

Programa katılan ekiplerin yeniden bir araya geleceği 4 günlük “Kapanış Toplantısı”nda bu süreçte geliştirilmiş modeller ve deneyimler paylaşılacak.

Sivil Toplum Değişim Programı, ilk dönemine Mayıs 2017 itibari ile başladı. Başvuruların 5 Haziran tarihine kadar süreceği programla ilgili detaylar için www.civilsocietyexchange.org adresi ziyaret edilebilir.