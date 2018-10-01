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Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenlere erteleme imkanı

Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenlere erteleme imkanı

Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:26
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Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenlere erteleme imkanı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenlerin, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecekleri bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği hatırlatıldı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda yeni bir adım atıldığı aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek." bilgisi paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBBedelli Askerlik
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