Bakan Yılmaz'dan 'ev ödevi' açıklaması

ANKARA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrencisine ev ödevi vermeyeceğini belirterek, "Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim öğretim yılı süresince dersi, derste öğrenmelerini istediklerini belirterek, hiçbir öğretmen tarafından öğrencilere proje hariç evde ders verilmesini istemediklerini kaydetti.

Bakan Yılmaz, ev ödevine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine evde ev ödevi vermeyecektir. Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Zaten şimdi ezberden çıktık. Artık bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek. Okulda öğrendiklerini hayatta kullanabilme yeteneklerini kazanmalarını istiyoruz. Öğrendiklerinin hayatta bir karşılığının olduğunu görmelerini istiyoruz. Önümüzdeki dönem, çağa ve hayata uygun bir eğitim sistemini evlatlarımıza vereceğiz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından sonra öğrencilerimize hiçbir ev ödevi verilmeyecektir."

Okullarda öğle yemeği Bakanlık tarafından verilecek

Tam gün eğitime geçildiğinde öğrencilere verilecek öğle yemeklerine ilişkin planlamalar yapıldığını aktaran Bakan Yılmaz, 1 milyon 200 bine yakın taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerden tam gün eğitim alanlara öğle yemeğini Bakanlık olarak verdiklerini belirtti.

Yılmaz, "Bundan sonra da tam gün eğitime geçen okullarımızda, Başbakanımız Binali Yıldırım da açıkladı, öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız." bilgisini paylaştı.

Öğle yemeklerinin okullarda verilmesi uygulamasının kademeli olarak başlayacağını anlatan Yılmaz, "Başbakanımızın talimatı doğrultusunda, Maliye Bakanlığımızla görüşerek, kademeli olarak bunu gerçekleştireceğiz. Evlatlarımıza daha iyi bir beslenme, daha bir iyi eğitim sağlamak, eğitimin kalitesini her geçen gün daha da artırmak bizim öncelikli vazifemiz olacaktır." diye konuştu.

Okul kantinlerinde satışa sunulan gıda maddelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Sağlık Bakanlığından aldığımız listelerle kantinlerde gıda maddelerinin satılmasına izin veriyoruz. Şekerli, obeziteye yol açacak beslenme olmayacak şekilde. Sağlıklı nesillerle sağlıklı geleceği yakalamak, inşa etmek istiyoruz. Projemizde, beslenme konusunda Sağlık Bakanlığı, mali konularda da Maliye Bakanlığı destekçimiz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.