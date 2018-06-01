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Avrupa'dan Türk yükseköğretimine üç başlıkta tam not

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Türk yükseköğretim sistemi, Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde 'Yeterlilikler Çerçevesi, 'Avrupa Kredi Transfer Sistemi' ve 'Diploma Eki' başlığı altındaki üç konuda da tam puan aldı." dedi.

Avrupa'dan Türk yükseköğretimine üç başlıkta tam not

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Türk yükseköğretim sistemi, Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde 'Yeterlilikler Çerçevesi, 'Avrupa Kredi Transfer Sistemi' ve 'Diploma Eki' başlığı altındaki üç konuda da tam puan aldı." dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 14:33
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Avrupa'dan Türk yükseköğretimine üç başlıkta tam not

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 24-25 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nde, Türk yükseköğretim sisteminin, üç konuda tam puan aldığını belirterek, "Bu zirvedeki tespitler bize gösteriyor ki Bologna Süreci'nde pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktayız. Bu çok önemli ve olumlu bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2001'de parçası olduğu Bologna sürecinde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki veya üç yıl aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenlendiğini ifade etti.

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın 48 ülkeden oluştuğunu, bu kapsamda son olarak 24-25 Mayıs tarihlerinde Fransa'da Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Zirvesi'nin düzenlendiğini anlatan Saraç, zirveye YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığının müşterek bir heyetle katıldığını bildirdi.

"Bologna sürecinde pek çok Avrupa ülkesinin önündeyiz"

Saraç, zirvede, daha önce "Derece Sisteminin Geliştirilmesi (Yeterlilikler Çerçevesi, ECTS Sistemi ve Diploma Eki Süreci)", "Tanıma" ve "Kalite Güvencesi" alanlarında belirlenen 2018 hedefleri açısından "Türkiye'nin dikkate değer gelişmeler kaydettiğinin" belirtildiğini aktardı.

Zirvede, Avrupa yükseköğretim alanındaki Bologna Süreci'ndeki ülkelerin üç ana başlıkta "Avrupa Yükseköğretim Alanı Süreci Değerlendirme Raporu"nda ele alındığını kaydeden Saraç, Türkiye'nin derece sistemlerin geliştirilmesi ana başlığı altında "Yeterlilikler Çerçevesi, "Avrupa Kredi Transfer Sistemi" ve "Diploma Eki başlığı" altındaki üç konuda da 5 üzerinden 5 tam puan aldığını bildirdi.

Türk yükseköğretim sisteminin, derece sisteminin geliştirilmesi alanındaki tüm alt alanlarında, önceki yıllara nazaran büyük bir gelişme göstererek, üç alt başlığın tümündeki değerlendirmelerden, özellikle de Avrupa yükseköğretim sisteminde en üst düzeydeki zirveden tam not almasının önemine işaret eden Saraç, "Bu zirvedeki tespitler bize gösteriyor ki Bologna Süreci'nde pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktayız. Bu çok önemli ve olumlu bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.

"Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Kalite Ajansına üye olacak"

Zirvede bir tek "Kalite Güvence Sistemi" başlığı altındaki notta istenilen düzeyde olunmadığını ifade eden Saraç, bunun bağımsız Yükseköğretim Kalite Kurulunun henüz kurulmasından ve çıktılarının beklenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Saraç, "Önümüzdeki değerlendirmede, bu noktada da çok iyi olacağımızı düşünüyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu Avrupa Kalite Ajansına üye olacak. Bilindiği üzere kalite güvencesi alanında gereken yapısal değişiklikleri sağlayarak idari ve mali özerkliğe sahip bir Kalite Kurulunun oluşturulması sağlandı. Yeni YÖK'ün çok önem verdiği ve gerçekleştirdiği projelerden birisi olan Yükseköğretim Kalite Kurulunun Avrupa Kalite Ajansına üye kabul edilmesiyle 2020 yılına dek bu alandaki değerlendirmelerde de hedeflediğimiz sonucu inşallah elde edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin Kalite Değerlendirme Süreçlerine Öğrenci Katılımı"nda üye ülkeler ortalamasında, "Uluslararası Değerlendirme Süreçlerine Açıklık" alanında ise tam not alındığını bildiren Saraç, tanıma süreçlerinde de Türkiye'nin üye ülkeler ortalamasında gelişme gösteren ülkeler arasında olduğunu söyledi.

"Türk yükseköğretimi birçok alanda öne çıkmayı başardı"

Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük bir ivme kazandığına işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Avrupa Yükseköğretim Alanı Süreci Değerlendirme Raporu'ndan da görüldüğü üzere, ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başardı.

Bu rapor, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin gelişme veya gerilemesini gösteren, bu sürece dahil bütün ülkelerin karnesini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Yükseköğretim sistemlerine bütüncül olarak yaklaşan bir rapordur. Türk yükseköğretiminde güzel gelişmelerin Avrupa farkında. Türkiye'de güzel şeyler oluyor, yükseköğretim alanında da güzel şeyler oluyor. Henüz istediğimiz noktada olmasak da gelişmeler ve iyileşmeler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunları da görmemiz lazım. Bunu sadece biz söylemiyoruz, bizim dışımızda bağımsız en üst düzeyde bir zirveden çıkan neticeler de bunu gösteriyor. Kabul ediyoruz, önümüzde kat edeceğimiz uzun mesafeler var. Bununla birlikte daimi tekamülü arayan bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz."

Küresel rekabet ortamında eğitim kalitesini artırmak ve uluslararası ekosistemde varlık gösterecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla sürdürdükleri çalışmalara Avrupa Yükseköğretim Alanı hedefleri ile ilişkilendirecek şekilde devam edeceklerini bildiren Saraç, "Bu bağlamda önümüzdeki dönem için yeni bir proje daha ortaya koyacağız." vurgusu yaptı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bir sonraki Bakanlar Zirvesi'nin 2020'de İtalya'da gerçekleşeceğini belirterek, bu süreçte, yükseköğretim sistemlerini daha nitelikli, kapsayıcı, güncel ihtiyaçları karşılar ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlar bir hale getirmek amacıyla yeni önceliklerin belirlendiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖKProf. Dr. Yekta Saraç
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