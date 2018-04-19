Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111835
ALTIN
174.874
DOLAR
4.0297
STERLİN
5.7426
EURO
4.9860
CHP'den 'internet' raporu
CHP'den 'internet' raporu
"Elbette adayımız olacak"
"Elbette adayımız olacak"
11 film vizyonda
11 film vizyonda
Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 
Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 
Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında
Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında

'Avrupa'da en fazla yükseköğretim öğrencisi olan ikinci ülkeyiz'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Avrupa'da, bugün öğrenci sayımız itibarıyla yükseköğretim alanında en büyük öğrenci sayısına sahip ikinci ülkeyiz." dedi.

'Avrupa'da en fazla yükseköğretim öğrencisi olan ikinci ülkeyiz'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Avrupa'da, bugün öğrenci sayımız itibarıyla yükseköğretim alanında en büyük öğrenci sayısına sahip ikinci ülkeyiz." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:47
13 Okunma
'Avrupa'da en fazla yükseköğretim öğrencisi olan ikinci ülkeyiz'

Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen "3. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİDAP) Çalıştayı" üniversitenin rektörlük binasındaki toplantı salonunda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleşti.

Saraç, burada yaptığı konuşmada, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir olması ve her düzeyde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, ülkede yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artışı anlamında 2003 ile 2014 yılları arasında bir sıçrama yaşandığını dile getirdi.

Ülkenin yükseköğretim alanında büyümeye devam ettiğini aktaran Saraç, "Avrupa'da, bugün öğrenci sayımız itibarıyla yükseköğretim alanında en büyük öğrenci sayısına sahip ikinci ülkeyiz. Yükseköğretim sisteminde son on yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibarıyla büyümelidir, önceliğimiz kalitedir. Bu kapsamda yeni YÖK anlamında konuyla ilgili birçok çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Atatürk ÜniversitesiYÖKUNİDAPProf. Dr. Yekta Saraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Raporu'nu yayımladı
ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Raporu'nu yayımladı
STEM Anadolu Öğrencilerinin Projeleri Melek Yatırımcılardan Tam Not Aldı
STEM Anadolu Öğrencilerinin Projeleri Melek Yatırımcılardan Tam Not Aldı
Vakıfların restorasyonları üniversitede ders konusu oldu
Vakıfların restorasyonları üniversitede ders konusu oldu
MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklama
MEB'den sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklama
LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler
LGS ile ilgili veli ve öğrencilerin yapması gerekenler
TÜRKONFED STEM Anadolu Öğrencileri Girişim Projelerini İş Dünyasına Sunacak
TÜRKONFED STEM Anadolu Öğrencileri Girişim Projelerini İş Dünyasına Sunacak
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Gözde özel liseler MEB'in merkezi sınavı ile öğrenci alacak
Gözde özel liseler MEB'in merkezi sınavı ile öğrenci alacak
ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı
ÖSYM engelli adaylarla ilgili değerlendirme raporunu yayımladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim