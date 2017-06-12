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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesinden gelecek olan sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesinden gelecek olan sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 Haziran 2017 Pazartesi 09:53
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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi 2017 yılı final dönemi sınavları, oturumlar şeklinde 3 ve 4 Haziran tarihlerinde düzenlenmiş, sınava on binlerce öğrenci katılmıştı. AÖF sınavının düzenlendiği tarih üzerinden bir hafta gibi bir süre geçti. Artık adaylar final sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının sonuçlarının on beş gün içerisinde sisteme aktarılması bekleniyor. Adalaylar E-kampüs ve www.anadolu.edu.tr ve www.ataaof.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

AÖF'te sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi,Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

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