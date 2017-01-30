AÖF sınav sonuçları açıklandı

Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları resmi internet sitesinden açıklandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaptığı açıklamada, 1,5 milyon öğrencinin girdiği AÖF sınavlarının sonuçlarının eğitim gören öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

AÖF sisteminde önemli bir adım attıklarını belirten Gündoğan, "Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan öğrencilerimizden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini uzatmamaları adına uygulamada olan tek ders sınav haklarını, bu sene itibarıyla üç derse çıkarttık." dedi.

Gündoğan, öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınav hakkından yararlanabilmesi için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ya da bahar dönemi içinde o derslere kayıt yaptırmış olması gerektiğini aktardı. Gündoğan, "Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler için üç ders hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca uygulamalı olan dersler için de üç ders sınav hakkı tanınmaz. Yapılan üç ders sınavın notu da dönem sonu yani final sınav notu olarak geçmektedir." diye konuştu.

"Açık uçlu sınav sistemi öğrencilerimizi korkutmasın"

Açıköğretim sisteminde kaliteyi artırmak için yeni çalışmalar düzenlediklerini ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

"Açık uçlu sınav sistemi öğrencilerimizi korkutmasın. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimizin bulunduğu Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu. Bu durum eminim ki öğrencilerimiz için de daha güzel bir yol olacak. Amacımızın kalitenin artması yönünde olduğunu öğrencilerimizin bilmesini istiyorum."

Gündoğan, Açıköğretim Fakültesinin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulamanın başlayacağını dile getirerek, "Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bahar döneminden itibaren sınav sonuçları daha erken açıklanacak

Bir önceki sınav sonuçlarının 3 hafta sonra açıklandığını fakat bu sürenin gittikçe düşürüldüğünü söyleyen Gündoğan, "Güz dönemi sınavımızı 2 haftada açıkladık. Şimdi önümüzde bahar dönemi ara sınavı var. 15-16 Nisan tarihinde yapacağımız bu sınavın sonuçlarını 10 günden daha erken bir sürede vereceğiz. Akabinde 27-28 Mayıs'ta bahar dönem sonu sınavımız ve 22 Temmuz'da da 3 ders sınavımız var. Bu sınavların sonuçlarını 1 hafta içinde açıklayacağımızın müjdesini de şimdiden verelim." değerlendirmesinde bulundu.