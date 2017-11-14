Antalyalı afetzedelerin borçları ertelenecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Demre, Kumluca, Finike, Kaş ve Serik ilçelerinde dün yaşanan hortum ve dolunun, bölgede büyük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

"Hasar ileriki günlerde belli olacak"

Söz konusu yerleşim yerleri ile başta seralar olmak üzere bazı tarımsal alanların da olumsuz etkilendiğini, Finike'de ayrıca narenciye bahçelerinin hasar gördüğünü aktaran Fakıbaba, Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde ekiplerin bölgede ön hasar tespit çalışmaları yaptığını, bu çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti.

Fakıbaba, kesin hasar tespitinin ise ileriki günlerde belli olacağının altını çizerek, tespit çalışmaları tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

"Antalyalı çiftçiler kararnameden yararlanabilecek"

Hortum ve dolu afetlerinin tarım sigortaları kapsamında olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"TARSİM ekipleri, sigortalılar için sahada tespit çalışması yapmaktadırlar. Tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarlar, en kısa sürede tazmin edilecektir. Ayrıca 2017 yılında afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılmıştır. Hortum ve dolu afetinden etkilenen Antalyalı çiftçilerimiz de bu kararnameden faydalanabileceklerdir. "