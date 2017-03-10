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Ankara Valiliğinden YGS uyarısı

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girecek adaylar için yarın saat 18.00'den pazar günü saat 13.00'e kadar olan sürede gürültü yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliğinden YGS uyarısı

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na girecek adaylar için yarın saat 18.00'den pazar günü saat 13.00'e kadar olan sürede gürültü yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

10 Mart 2017 Cuma 15:57
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Ankara Valiliğinden YGS uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yapılacak YGS'ye girecek adayların başarısı açısından sınav süresince dikkatleri olumsuz yönden etkileyecek unsurların ortadan kaldırılması, sakin ve güvenli bir ortamın temin edilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, yarın saat 18.00'den pazar günü saat 13.00'e kadar olan süre zarfında motorlu araçların klakson çalmamaları, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarıya yayın yapılmaması, düğün, asker uğurlama ve benzeri konvoyların oluşturulmaması uyarısı yapıldı.

Ayrıca bina hafriyat ve yıkımları, seyyar satıcılar ve pazar yerleri için de gürültü yapılmaması yönünde uyarılara yer verilen açıklamada, sınav gününde okul bahçelerine ve çevrelerine araçların park edilmemesi, sınav yapılacak okulların güzergahı üzerinde yoğun trafik akışı yaşanacağından, sınav öncesi ve sonrasında bu güzergahların ve ana arterlerin trafiğe açık tutulması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiYGS
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