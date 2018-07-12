Ankara Üniversitesinde e-Diploma dönemi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile TÜRKSAT A.Ş. arasında bilgi teknolojileri standartlarının yükseltilmesi amacıyla e-Devlet uygulamaları, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik belge yönetim sistemi, e-Arşiv konularındaki iş birliği protokolünün bir adım daha ileriye götürüldüğünü belirtti.

e-Diplomalar e-Devlet kapısından doğrulanabilecek

Ankara Üniversitesinde e-Diploma uygulamasına geçildiğini aktaran İbiş, "Ankara Üniversitesinde diplomalar artık elektronik imzalı verilecek. e-Diplomalar, e-Devlet kapısından da doğrulanabilecek. Ankara Üniversitesi, e-Devlet kapısında, e-Diploma doğrulama hizmeti açan ilk üniversite oldu." bilgisini verdi.

Rektör İbiş, önceki yıllarda verilen diplomaların sisteme entegrasyonu, e-Devlet kapısından sorgulanması ve doğrulanması için de TÜRKSAT A.Ş. ile çalışma yürütüldüğünü vurguladı.