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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Gram altın 184,3 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.235 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Gram altın 184,3 lira, çeyrek altın 303 lira ve Cumhuriyet altını 1.235 liradan işlem görüyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:54
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 184,3 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 182,4-187,1 lira bandında dalgalı hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 183,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 184,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.235 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.289,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının güçlenmesi ile jeopolitik risk endişelerinin azalmasının altının ons fiyatını baskı altında tutmaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında 1.285 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirterek, "Kuzey Kore ve Çin tarafından ılımlı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Biz, altının ons fiyatının yatırımcısına halen alım için iyi fırsatlar verdiğini düşünüyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.285-1.299 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.

Yurt içi piyasalarda dün tansiyonun yüksek olduğunu bildiren Memiş, döviz kurlarında yeni zirvelerin görüldüğünü hatırlatarak, "Dolar kurunun geniş bant aralığında dalgalanması, altının gram fiyatında da sert hareketlere neden oluyor." dedi.

Memiş, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvurularının takip edileceğini ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ise altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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