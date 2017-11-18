Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yarın yapılacak.

Sınav, 81 il merkezinde yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan testleri yanıtlamaları için 150 dakika verilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer alacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer verilecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kabul edilmeyecek.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.