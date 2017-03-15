Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89780
ALTIN
144.125
DOLAR
3.7282
STERLIN
4.5477
EURO
3.9616
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
'Ateş et yoksa ben seni vururum'
'Ateş et yoksa ben seni...

ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi başvuruları başladı.

ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi başvuruları başladı.

15 Mart 2017 Çarşamba 13:56
9 Okunma
ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017-ALES ilkbahar dönemi, 7 Mayıs 2017'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da uygulanacak. Başvurular, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.

Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 180 dakika süre verilecek.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Açıklamada, başvuru, sınav ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kılavuzu, adayların başvuru öncesi dikkatle incelemesi uyarısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALESLefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Akımı nedeniyle Battı Hattı devre dışı kalacak
Türk Akımı nedeniyle Battı Hattı devre dışı kalacak
ÖSYM'den '09.45 kuralı' açıklaması
ÖSYM'den '09.45 kuralı' açıklaması
2017 KPSS'nin yeni ücretleri 27 Mart'tan önce duyurulacak
2017 KPSS'nin yeni ücretleri 27 Mart'tan önce duyurulacak
YGS başladı
YGS başladı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan YGS mesajı
YGS yarın yapılacak
YGS yarın yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ