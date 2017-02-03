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Ahmet Yesevi Üniversitesi yaz okulu kayıtları başladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi "III. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu" projesi başvuruları başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi yaz okulu kayıtları başladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi "III. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu" projesi başvuruları başladı.

03 Şubat 2017 Cuma 15:00
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Ahmet Yesevi Üniversitesi yaz okulu kayıtları başladı

Ahmet Yesevi Üniversitesi "III. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu" projesi başvuruları başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, projenin 28 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında üniversitenin Türkistan Yerleşkesinde yapılacağı bildirildi.

Başvuruların 3 Nisan 2017'ye kadar alınacağı projeye, sosyal bilimler alanının çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, dil bilim, siyaset bilimi, filoloji, hukuk, felsefe, tarih ve ilahiyat bölümlerde okuyan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin kabul edileceği ifade edildi.

Kayıtların, öğrencilerin kendi üniversitelerinin dış ilişkiler birimi ya da fakülte bölümleri tarafından yapılacağı, üniversite tarafından herhangi bir kayıtın alınmayacağı vurgulandı.

Öğrencilerin kayıt yaptırırken Kazakça, Rusça bilen öğrencilerin seviyelerini, Kiril Alfabesi bilip bilmediklerini belirtme zorunluluğu olduğuna değinildi.

Barınma, yeme, içme gibi gider üniversiteden

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, bu program ile Türk dünyasından gelen öğrencilerin, Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Rusça, Türkoloji, tarih, kültür, edebiyat, coğrafya ve Türk dünyasının büyük şahsiyetleri hakkında eğitim ve öğretim göreceğini, görsel hafızalarını zenginleştirici tarihi ve kültürel mekanlara geziler yapacağını belirtti.

Proje çerçevesinde Kazakça ve Rusça dil eğitimi verileceğini de ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Kazakistan içerisinden gelecek öğrencilere de Türkçe eğitimi verilecektir. Bunun yanında projeye katılan öğrenciler, uçak biletlerini kendileri alarak gelecekler, ders, gezi, şehirlerarası ulaşım, barınma, yeme, içme gibi bütün giderleri Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Sadece Atlasjet Havayollarının hizmet verdiği uçuşla İstanbul'dan Çimkent'e gelen öğrenciler, burada karşılanıp üniversitemiz kampüsüne getirilecektir. Belirtilen tarihlerde merkez kampüste bulunan 2 bin 600 öğrenci kapasiteli yurtlarımız, kütüphane, kültür merkezi, yemekhaneler tamamen yaz okulu öğrencilerine hizmet vermek için boş ve müsaittir. Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler bölgeyi ve birbirini tanıma, istediği dil ve lehçede pratik yapma imkanı bulacaklardır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yesevi ÜniversitesiYaz Okulu
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