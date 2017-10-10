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Açıköğretimde yüz yüze eğitim başlıyor

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik ücretsiz yüz yüze dersleri Eskişehir'de 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Açıköğretimde yüz yüze eğitim başlıyor

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik ücretsiz yüz yüze dersleri Eskişehir'de 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

10 Ekim 2017 Salı 11:58
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Açıköğretimde yüz yüze eğitim başlıyor

'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ'nün merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik "matematik", "genel muhasebe", "iktisada giriş", "Osmanlı Türkçesine giriş", "mikro iktisat", "istatistik", "maliyet muhasebesi", "finansal yönetim", "denetim", "İngilizce", "Arapça" derslerinde yüz yüze eğitim verilecek.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz yüze dersler, 12 Ocak 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.

Açıköğretim öğrencileri, hafta içi akşam saatlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz yüz yüze eğitimlerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini Açıköğretim Eskişehir Bürosundan veya "www.anadolu.edu.tr" internet adresinde bulunan "açıköğretim" başlığı altındaki "öğretim ortamları" ve oradan da "yüz yüze öğretim hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
EğitimAÖFüniversite
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