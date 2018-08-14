Açıköğretim dijital kitapla öğretim giderini düşürecek

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkede yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemelerin güncelliğini hızla yitirdiği kaydedildi.

"Öğretim gideri 225 liraya düşürülecek"

"Açıköğretim sisteminde, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve doğaya verilen zararı en aza indirmek amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacak." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve halihazırda 275 lira olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 liraya düşürülecek. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak.

Açık ve uzaktan öğrenme alanında ülkemizde öncü olan ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak güncel ve nitelikli bilgiyi alabilmeleri için dijital teknolojilerden yararlanma imkanlarını sonuna kadar kullanmakta, son yıllarda uygulamaya koyduğu ve anlık güncellenebilen binlerce online ders içeriğinin paylaşıldığı Anadolum e-Kampüs Sistemiyle alana dair sahip olduğu birikimin farklılığını ortaya koymaktadır."

"Dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı alındı"

Açıklamada, Anadolum e-Kampüs Sisteminin uygulamaya geçmesi ve e-öğrenme malzemeleri ile ders kitaplarının internet ortamında sunulmaya başlamasından sonra, öğrencilerin basılı kitap almak yerine dijital malzemelerden yararlanmayı tercih ettiklerinin gözlendiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde her yıl milyonlarca kitap basılmakta, ekonomik yönden çok ciddi maliyet oluşturan bu kitapların basımı için kesilen on binlerce ağaç, ekonomik maliyetin ötesinde çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Dijital öğrenme malzemelerini tercih ederek basılı kitaplarını bürolarımızdan teslim almayan öğrencilerimizin sayısı her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artmaktadır. Kamu yararı ilkesi gereği elde kalan basılı materyalin yeniden kullanılması gerekmekte ancak bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçiş ile ilgili yaşanan ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri gibi nedenlerle mevcut basılı malzemeler hızla güncellenememekte ve basılı kitapların bir sonraki dönemde kullanılması imkansız hale gelmektedir. Bu nedenlerle, en güvenilir ve güncel bilimsel bilgiyi topluma sunmayı amaç edinmiş olan üniversitemiz, her an güncel bilgiyi içerme ve gerektiğinde düzeltme imkanı sunan etkinliği kanıtlanmış olan dijital kitap sistemine tamamıyla geçme kararı almıştır."

"Kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kalkacak"

Bu kararın alınmasındaki bir diğer etkenin de kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış yapmayı kaçınılmaz kılması olduğu bildirilen açıklamada, "Öğrencilerimizin açık ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle, sınavların organizasyonu, her bir sınavda yaklaşık 500 bin kamu görevlisinin ücretli görevlendirilmesi, ders içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun internet altyapısının kurulması ve sürdürülmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kaldırılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla kitapların öğrencilere dijital ortamda sunulacağı ifade edilerek, "Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine pdf, html5, e-pub, mobi gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabileceklerdir. Örnek bir ders içeriğimize https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacaktır." bilgisi paylaşıldı.