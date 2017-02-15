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8 milyon mezunun verisi YÖK'ün sisteminde

Diploma sahteciliğini engellemek amacıyla yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ndeki kayıt sayısı 8 milyona yaklaştı.

8 milyon mezunun verisi YÖK'ün sisteminde

Diploma sahteciliğini engellemek amacıyla yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ndeki kayıt sayısı 8 milyona yaklaştı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:22
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8 milyon mezunun verisi YÖK'ün sisteminde

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), diploma sahteciliğini engellemek amacıyla yükseköğretim mezunlarına ait verilerin toplandığı "Yükseköğretim Mezun Sorgulama ve Doğrulama Sistemi"ndeki kayıt sayısının 8 milyona yaklaştığı bildirildi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK tarafından, 25 Kasım 2015'te e-Devlet kapısı üzerinden başlatılan sistem, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere ait verilerin toplandığı bir veri tabanı olarak hizmet sunuyor.

Hizmet kapsamında, 2005 ve sonrasında mezun olanların yüzde 100'e yakını sisteme kaydedildi. Sistemdeki, 2005 ve sonrası mezun sayısı 6 milyon 779 bin 757, 2005 yılı öncesi mezun sayısı ise 1 milyon 200 bin oldu. 

Veri değişim protokolleriyle mezun verileri, kamu kurumlarıyla paylaşılıyor. 22 kurumla yapılan protokol kapsamında, kişilerin mezuniyet bilgileri kontrol edilebiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim KuruluYÖKDiploma sahteciliğiMezun
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