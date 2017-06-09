5 ayda hafız oldu

Kayseri'de 5'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Öz, Kur'an-ı Kerim'i 5 ayda ezberleyerek hafız oldu.

Medine İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşındaki Öz'ün hafızlığı dolayısıyla okulunda cübbe giyme töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2016-2017 eğitim öğretim yılında örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinin uygulandığı okullar arasında yer alan Medine İmam Hatip Ortokulu'ndaki cübbe törenine, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kur'an-ı Kerim öğretmeni Ahmet Demirezen, hafızlık eğitimini en kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu hedef doğrultusunda önce kısa sürelerden başladıklarını ve zamanla ezberledikleri sayfa sayısını artırdıklarını anlatan Demirezen, "Normal şartlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek en az 16-18 ayı bulur. Ancak biz en başta hedefimizi yüksek koyduk. Önce kısa sürelerle, sonra az sayfayla başladık. Bir ayda 300 sayfa Kur'an-ı Kerim ezberledi Hüseyin, yani yarısını. Haziran ayı itibarıyla da 5 ay içinde tamamını ezberledi. Hocaları da onu çalıştırırken zaman mefhumu gözetmedi. Öğrencimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrenci Öz ise arkadaşları uyurken bile Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve kısa sürede ezberlediğini, günde 10 sayfadan fazla ezber yaptığını dile getirdi.

Öz'e öğretmeni Demirezen tarafından hafızlık cübbesi giydirildi. Öz, daha sonra Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu.