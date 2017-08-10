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"2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitimde başarıyı arttırmanın yolu okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktan başlıyor. 2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız." dedi.

"2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitimde başarıyı arttırmanın yolu okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktan başlıyor. 2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız." dedi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 17:13
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"2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısının ardından 25 eğitim kurumunun temel atma törenine katıldı.

Selçuklu Anadolu Lisesi Pansiyonu önünde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, 6 pansiyon, spor salonu, 336 derslikten oluşan eğitim yatırımlarının tamamlanmasıyla kentte daha iyi eğitim imkanı sunacaklarını söyledi.

Eğitimde hedeflerine ulaşmaları durumunda Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasının daha kolay olacağına işaret eden Yılmaz, bunun için birlik ve beraberliklerini pekiştirerek daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Göreve başladıklarında Başbakan Binali Yıldırım'ın kendilerine eğitimdeki kalitenin arttırılması için bazı talimatlar verdiğini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkili eğitimi kaldıracağız, okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız. Araştırmalar göstermiştir ki okul önceki eğitim almayan kişiye kıyasla bir yıl eğitim alan daha başarılı, iki yıl okul öncesi eğitimi alan da bir yıl eğitim alandan daha başarılı. Eğitimde başarıyı artırmanın yolu okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktan başlıyor. Türkiye şu anda yüzde 60'ın üzerinde 5 yaş itibarıyla. 2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız. Bizden önce Bitlis'teki okullarımızda bilgisayar hemen hemen yoktu ama bugün 7 binin üzerinde bilgisayar var. 193 bilgi teknolojileri sınıfı kurduk. Fatih Projesi bizden önce yoktu. Teknolojiyi eğitimle buluşturmak amacıyla öğrencilerimize 7 bin 220 tablet dağıttık."

Yılmaz, bundan sonra da Bitlis'e hizmetlerinin devam edeceğini bildirerek, vatandaşlar için her zaman en iyi hizmetlerin hayalini kurduklarını söyledi.

AA

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Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazMilli EğitimOkul öncesi Eğitim
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