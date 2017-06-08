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2017 AÖF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?

2017 bahar döneminde yapılan AÖF final sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Açıktan eğitimine devam eden binlerce üniversite öğrencisinin gireceği AÖF final sınav sonuç tarihi merak ediyor...

2017 AÖF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?

2017 bahar döneminde yapılan AÖF final sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Açıktan eğitimine devam eden binlerce üniversite öğrencisinin gireceği AÖF final sınav sonuç tarihi merak ediyor...

08 Haziran 2017 Perşembe 15:54
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2017 AÖF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Fakültesi  sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bir çok bölümünde öğrencinin girdiği bahar dönemi AÖF sınavları 03 Haziran ve 04 Haziran itibariyle yapıldı. Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları ise henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 14/02/2017 tarihli ve 2 sayılı kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimine göre 15-16 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2016-2017 öğretim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, Referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde; 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 03-04 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Üç ders sınavına girebilmek için şartlar nelerdir?

Başarısız olduğu derslerden 3 ders sınavına girebilmek için öğrencilerin güz ya da yaz döneminde bu derslere kayıt yaptırması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda ders notları DZ veya YZ olan öğrencilerin bu sınava giriş haklarının bulunmayacağı da hatırlatıldı.

Sınava giren öğrencilerin alacağı sonuçlar ise ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları dikkate alınarak değerlendirilecek.

Önce Vatan Gazetesi

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