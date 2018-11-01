Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
218.978
DOLAR
5.5183
STERLİN
7.1706
EURO
6.2871
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne...
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Ozan Kaan Erkan'ın Muhteşem Renk...
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
900 bin gence evlilik öncesi...
Hakkarili kadınların futbol başarısı
Hakkarili kadınların futbol başarısı

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:49
13 Okunma
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının tarihi belli oldu

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimine göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak.

MEB internet sitesinden 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini açıkladı.

Buna göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık 2018'de yapılacak.

Sonuçların ilanı 15 Ocak 2019'da, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde, atamalar ise 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek.

Takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak 2019'da, ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, atamalar 29 Mayıs 2019'da gerçekleşecek.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran 2019, atamalar ise 18 Haziran 2019'da olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıSözleşmeli öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bizim derdimiz davamız küresel rekabet
Bizim derdimiz davamız küresel rekabet
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
YÖK 'Okul Tanıma Belgesi'ni 'e-Devlet'e taşıdı
YÖK 'Okul Tanıma Belgesi'ni 'e-Devlet'e taşıdı
Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim
Van'da anaokulunda tam zamanlı İngilizce eğitim
Liselere giriş sınavına yönelik örnek sorular yayımlandı
Liselere giriş sınavına yönelik örnek sorular yayımlandı
İrlanda dil okulları ile başarıyı yakalayın
İrlanda dil okulları ile başarıyı yakalayın
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sakarya'da lisede gaz kokusu şüphesi
Sakarya'da lisede gaz kokusu şüphesi
'Danıştay'ın öğrenci andı kararı kesin değil'
'Danıştay'ın öğrenci andı kararı kesin değil'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ